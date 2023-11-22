Рада суттєво обмежила ставки за мікрокредитами

Верховна Рада на засіданні 22 листопада ухвалила в цілому законопроєкт №9422, який обмежує ставки за мікрокредитами на рівні 1% на день.

Про це повідомив перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

За законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг" проголосували 255 нардепів.

Закон запроваджує показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом" та передбачає поступове зниження максимального розміру такої ставки на рівні 1% на день від загального розміру кредиту.

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Також у ньому пропонують заборонити кредитодавцю та новому кредитору вимагати сплати будь-яких платежів, не зазначених у договорі про споживчий кредит та/або не врахованих в розрахунку денної процентної ставки, що вказана в договорі.

Водночас кредитодавець буде зобов'язаний передавати інформацію щодо всіх споживчих кредитів хоча б до одного з бюро кредитних історій, а також проводити оцінку кредитоспроможності позичальника.

Закон надає повноваження Нацбанку встановлювати додаткові вимоги до оцінки кредитоспроможності позичальника, а також до складових розрахунку денної процентної ставки.

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За даними Нацбанку, в Україні фіксується надвисоке ціноутворення на ринку мікрокредитування: денна номінальна ставка може сягати 5% в день, а середня номінальна річна процентна ставка – більше 1 000% річних.

При цьому середній розмір позики, яку бере людина в мікрофінансові компанії, становить 5000 грн з денною ставкою 2,5%. Відтак, через 14 днів, що є найбільш популярним терміном кредитування, людина має повернути кошти на загальну суму 6750 грн. Тобто, вартість кредитних коштів у грошовому вимірі становить 1750 грн.

Також законопроєкт передбачає зміни до законодавства на виконання зобов’язань України в рамках Меморандуму з МВФ в частині відносин НБУ з банками.

Нагадуємо:

Законопроєкт №9422, який покликаний запровадити обмеження процентних ставок за споживчими кредитами, зазнав змін до другого читання.