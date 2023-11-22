У Генштабі і Міноборони не підтримали ідею бронювання гіг-спеціалістів і ФОПів

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ФОПи і гіг-контрактери не підлягатимуть бронюванню - Міноборони та Генштаб ЗСУ не підтримали цю пропозицію.

Про це пише DOU із посиланням на коментар Мінекономіки.

"Чинний закон передбачає, що бронюватися можуть лише підприємства, установи й організації. Законом не передбачено бронювання ФОП та гіг-контракторів. Наразі державними органами, галузевими об’єднаннями, представниками бізнесу не висловлено змістовних, збалансованих і узгоджених пропозицій щодо внесення змін до статей 23-25 Закону „Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Крім цього, на сьогодні Міноборони та Генеральним штабом ЗСУ не підтримано пропозиції, спрямовані на розширення категорій військовозобов’язаних громадян України для отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час шляхом їх бронювання. Водночас інформуємо, що з метою правової оцінки можливості застосування норм цього закону до ФОП, Мінекономіки звернулося до Мін’юсту", - заявив заступник міністра економіки Ігор Фоменко у відповіді на запит DOU.

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Водночас у проєктному офісі "Дія City" повідомили DOU, що "законодавчих змін у цьому напрямі" поки що не планується і для гіг-контрактерів. Бронюванню підлягають лише спеціалісти у штаті, тобто офіційно оформлені згідно з КЗпП.

Згідно з останніми даними від IT Ukraine Association, в Україні зараз є 362 тисячі айтівців. Із них служать орієнтовно 5000, заброньовано 3,5 тисячі.

Економічна правда

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