Суд відкрив справу про банкрутство МАУ

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Господарський суд м. Києва 22 листопада вирішив відкрити провадження у справі про банкрутство компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ).

Про це відомо з засідання суду у справі №910/16870/23.

Раніше, 31 жовтня, державний "Укрексімбанк" подав позов до Госпсуду міста Києва про визнання банкрутом компанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

За результатами засідання було відкрито провадження у справі про банкрутство МАУ, а також судом визнано грошові вимоги банку.

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Розпорядником майна МАУ призначено арбітражного керуючого Тетяну Носенко.

Рішення має бути опубліковане 23 листопада.

Нагадуємо:

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Майно авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка до повномасштабного російського вторгнення була найбільшою в Україні, розпродують на аукціонах державного підприємства "СЕТАМ".

Майно авіакомпанії розпродають дешевше "ринку", що може свідчити про підготовку до оголошення про банкрутство авіакомпанії вже до кінця цього року.

У 2022 році "МАУ" припинила польоти на тлі конфлікту партнерів Арона Майберга та Ігоря Коломойського.

У 2023 році три літаки з парку МАУ перейшли у флот української авіакомпанії "Роза Вітрів", яку також пов’язують з Ігорем Коломойським.

У квітні 2023 року повідомлялось, що компанією "Міжнародні авіалінії України" буде керувати група олігарха Ігоря Коломойського - його партнер Арон Майберг вийшов з засновників МАУ.