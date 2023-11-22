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Блокада кордону: українська економіка вже зазнала 400 мільйонів євро збитків - асоціація

Середа, 22 листопада 2023, 15:11 - Анастасія Жарикова

Федерація роботодавців Україна оцінила збитки, які зазнала економіка України через блокування кордону польськими перевізниками, у понад 400 мільйонів євро.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін під час брифінгу в Media Center Ukraine.

"Ситуація дійсно критична. Я не готовий сказати, як інші галузі страждають, хоча за оцінкою Федерації роботодавців України вже сьогодні понад 400 млн євро наша економіка зазнала. Ми фіксуємо збитки наших перевізників із розрахунку втраченої дохідності – 350 євро за простій, за добу", – зазначив він.

Нагадуємо:

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Один день страйку польських перевізників на польсько-українських пунктах пропуску в середньому вартує одній компанії 1 млн грн. 

На території Словаччини перевізники розпочали блокаду пункту перетину кордону з Україною "Вишнє Нємецьке". Згодом рух було розблоковано.

Через блокування польськими перевізниками роботи пунктів пропуску на кордоні з Україною наразі в чергах на трьох напрямках перебуває близько 2 900 вантажівок.

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збитки Україна економіка
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