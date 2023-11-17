Новини 17 листопада: законопроєкт про віртуальні активи, Кабмін спростив ввезення генераторів
Про віртуальні активи. Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами та бізнесом розробили та зареєстрували в Раді проєкт закону № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні.
Про генератори. Уряд затвердив постанову, якою спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів.
Про середню зарплату. За даними Державної служби статистики середня зарплата в Україні у першій половині 2023 року склала 16,3 тис. грн.
Про нафту. ОПЕК+ має намір розглянути питання, чи варто проводити додаткові скорочення поставок нафти на зустрічі наступного тижня для підтримки нафтового ринку, який постраждав від негативних настроїв.
Про опалювальний сезон. Перший місяць опалювального сезону в Україні пройшов на стабільних показниках: запаси палива достатні, технічний стан систем задовільний.
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Сонячні панелі на балконі. Як можна зробити квартиру більш енергонезалежною
Власні сонячні електростанції – прерогатива не лише власників будинків. Вони доступні і для мешканців квартир. Як це зробити?