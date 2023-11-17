Новини 17 листопада: законопроєкт про віртуальні активи, Кабмін спростив ввезення генераторів

Про віртуальні активи. Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами та бізнесом розробили та зареєстрували в Раді проєкт закону № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні.

Про генератори. Уряд затвердив постанову, якою спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів.

Про середню зарплату. За даними Державної служби статистики середня зарплата в Україні у першій половині 2023 року склала 16,3 тис. грн.

Про нафту. ОПЕК+ має намір розглянути питання, чи варто проводити додаткові скорочення поставок нафти на зустрічі наступного тижня для підтримки нафтового ринку, який постраждав від негативних настроїв.

Реклама:

Про опалювальний сезон. Перший місяць опалювального сезону в Україні пройшов на стабільних показниках: запаси палива достатні, технічний стан систем задовільний.

Ексклюзиви ЕП

Чому треба готуватись до підвищення цін на електроенергію. Інтерв'ю з головою енергорегулятора

Реклама:

Про реальність, у якій формуються тарифи в державі, про непрості відносини регулятора з урядом і президентом, а також про нові плани перегляду цін на електроенергію.

Сонячні панелі на балконі. Як можна зробити квартиру більш енергонезалежною

Власні сонячні електростанції – прерогатива не лише власників будинків. Вони доступні і для мешканців квартир. Як це зробити?