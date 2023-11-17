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В Україні збільшилася середня зарплата, але інфляцію не перекрила

П'ятниця, 17 листопада 2023, 15:40 - Лія Ільченко
 
Getty Images

За даними Державної служби статистики середня зарплата в Україні у першій половині 2023 року склала 16,3 тис. грн.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Так, середня зарплата в Україні у першому кварталі 2023 року склала 15 436 грн, у другому кварталі – 17176 грн. Таким чином, середня зарплата у першому півріччі 2023 року сягнула 16 306 грн.

Проти аналогічного першої половини 2022 року, середня зарплата номінально збільшилась на 15,1%.

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Водночас реально, з урахуванням інфляції за вказаний період, середня зарплата зменшилась на 3,6%.

У доларовому еквіваленті за офіційним курсом середня зарплата у першій половині 2023 року дорівнювала 446 дол. (проти 479 дол. у першій половині 2021 року).

Топ-5 секторів економіки із найвищими середньомісячними зарплатами:

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  • інформація та телекомунікації – 36 544 грн.
  • фінансова та страхова діяльність – 32 944 грн.
  • авіаційний транспорт – 28 177 грн
  • професійна, наукова та технічна діяльність – 21 862 грн
  • державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування – 20 506 грн.

Нагадуємо:

У своєму останньому прогнозі за жовтень 2023 року НБУ прогнозує зростання реальних зарплат в Україні на 3,9% внаслідок сповільнення інфляції.

Інфляція на споживчому ринку в жовтні цьогоріч знизилась до 5,3% у річному вимірі, з січня по жовтень вона становила 14,6% у річному вимірі.

зарплата Держстат інфляція
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