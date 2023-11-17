Уряд спростив завезення в Україну генераторів і трансформаторів

EK.UA

Уряд затвердив постанову, якою спростив завезення в Україну енергетичного обладнання, зокрема генераторів і трансформаторів.

Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, Кабмін фактично призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися при ввезенні та продажу енергетичного обладнання.

"Тепер для низки цих товарів не потрібна буде декларація про відповідність та маркування знаком відповідності", - пояснив прем'єр.

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Шмигаль також зазначив, що Україна успішно пройшла перший місяць опалювального сезону. За його словами, ситуація в енергетиці стабільна, дефіциту електроенергії немає, а опалювальний сезон стартував в усіх регіонах.

Економічна правда