Мінцифри внесло свій законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують
Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами та бізнесом розробили та зареєстрували в Раді проєкт закону № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України", - написав міністр.
Зокрема, запропонований законопроєкт:
- визначає правовий статус віртуальних активів;
- класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);
- створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;
- адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.
Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів.
Згідно з ним, ставка оподаткування для фізичних осіб становитиме:
- 5% впродовж перших трьох років;
- 9% впродовж наступних 5 років;
- 18% - після 8 років.
Операції з віртуальними активами для юросіб звільнятимуться від ПДВ, за винятком службових токенів, якими будуть токенізовані товари та послуги.
Провайдери, які надаватимуть послуги з віртуальними активами, оподатковуватимуться за ставкою 18%, але також звільнятимуться від ПДВ, за винятком консультаційних послуг.
Резиденти Дія.City зможуть обрати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал.
Нагадуємо:
На початку листопада в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливості оподаткування операцій з віртуальними активами, над яким працювала Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Зазначалось, що ухвалення цього документу є останнім кроком на шляху до легалізації криптовалют в Україні.
Економічна правда