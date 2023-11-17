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Мінцифри внесло свій законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують

П'ятниця, 17 листопада 2023, 16:04

Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами та бізнесом розробили та зареєстрували в Раді проєкт закону № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії, збільшити надходження до бюджету та підвищити інвестиційну привабливість України", - написав міністр.

Зокрема, запропонований законопроєкт:

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  • визначає правовий статус віртуальних активів;
  • класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);
  • створить інноваційну зону, у якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;
  • адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.

Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів.

Згідно з ним, ставка оподаткування для фізичних осіб становитиме:

  • 5% впродовж перших трьох років;
  • 9% впродовж наступних 5 років;
  • 18% - після 8 років.

Операції з віртуальними активами для юросіб звільнятимуться від ПДВ, за винятком службових токенів, якими будуть токенізовані товари та послуги.

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Провайдери, які надаватимуть послуги з віртуальними активами, оподатковуватимуться за ставкою 18%, але також звільнятимуться від ПДВ, за винятком консультаційних послуг.

Резиденти Дія.City зможуть обрати між 18% податку на прибуток або 9% податку на виведений капітал.

 
t.me/zedigital

Нагадуємо:

На початку листопада в Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про особливості оподаткування операцій з віртуальними активами, над яким працювала Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР). Зазначалось, що ухвалення цього документу є останнім кроком на шляху до легалізації криптовалют в Україні.

Економічна правда

криптовалюта закон Рада Мінцифри
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