ОПЕК+ розгляне необхідність подальшого скорочення поставок нафти – Reuters

reuters

ОПЕК+ має намір розглянути питання, чи варто проводити додаткові скорочення поставок нафти на зустрічі наступного тижня для підтримки нафтового ринку, який постраждав від негативних настроїв.

Про це пише Reuters із посиланням на три джерела в ОПЕК+.

Агентство підкреслює, що ціни на нафту впали майже на 20 відсотків з кінця вересня.

"Нафта марки Brent подешевшала до 79 доларів за барель з максимуму 2023 року у вересні близько 98 доларів. Занепокоєння щодо попиту і можливого надлишку наступного року тиснуло на ціни, незважаючи на підтримку з боку скорочення видобутку ОПЕК+ і конфлікту на Близькому Сході", - пояснює Reuters.

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Саудівська Аравія, Росія та інші члени ОПЕК+ вже пообіцяли скоротити загальний обсяг видобутку нафти на 5,16 млн барелів на добу, або близько 5% щоденного світового попиту, в рамках низки кроків, які розпочалися наприкінці 2022 року.

Ці скорочення включають 3,66 млн барелів на добу з боку ОПЕК+ та додаткові добровільні скорочення з боку Саудівської Аравії та Росії.

Один із співрозмовників в ОПЕК+, який говорив на умовах анонімності, заявив, що існуючих обмежень може бути недостатньо, і група, ймовірно, проаналізує, чи можна запровадити більше обмежень на наступній зустрічі. Два інших джерела в ОПЕК+ сказали, що може обговорюватися більш глибоке скорочення.

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"Неприємно бачити, що волатильність ринку зростає напередодні наступної зустрічі, в той час як фундаментальні показники в цілому залишаються стабільними", - сказало одне з джерел в ОПЕК+. "Міністри, ймовірно, висловлять деякі думки щодо того, що потрібно зробити, щоб забезпечити стабільний тренд", - додав співрозмовник агентства.

Міністри країн ОПЕК+ зустрінуться 26 листопада. Група вже має план скорочення поставок на 3,66 млн барелів на добу до 2024 року, прийнятий під час останньої зустрічі в червні.

ОПЕК і Міністерство енергетики Саудівської Аравії не відповіли на запити видання про коментарі.

Деякі аналітики, включно з Energy Aspects, очікують від Саудівської Аравії продовження добровільного скорочення, принаймні, на перший квартал наступного року.

Економічна правда