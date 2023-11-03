Голові Полтавського ГЗК оголосили ще одну підозру: ухилення від податків та підробка документів

Детективи Бюро економічної безпеки повідомили про підозру голові правління Полтавського ГЗК групи Ferrexpo в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.

Про це повідомляють пресслужби БЕБ та ОГП.

БЕБ зазначає, що в 2018-2021 роках підозрюваний вносив неправдиві відомості в офіційні документи підприємства та занизив сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд на 2,2 млрд грн.

У податкових деклараціях підприємства відображався обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів.

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"При цьому службові особи гірничо-збагачувального комбінату були обізнані з порядком нарахування та сплати рентної плати, а також з об’єктом оподаткування рентною платою за користування надрами для видобування корисних копалин", - зазначили в ОГП.

Наразі підозрюваний утримується під вартою в іншому кримінальному провадженні - за фактом незаконного видобутку та використання корисних копалин, що завдало державі близько 157 млрд грн збитків.

Попри те, що правоохоронці не називають ім’я підозрюваного, викладені факти вказують на те, що йдеться про голову правління Полтавського ГЗК Віктора Лотоуса.

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У Полтаському ГЗК заявили, що вважають звинувачення БЕБ безпідставними, а вручену підозру - необґрунтованою та такою, яка не підтверджується належними доказами. Адвокати підприємства готують докази, "які покажуть хибність звинувачень".

"На цей момент не існує жодних узгоджених податкових зобов’язань, які не сплатило підприємство. Прийняті по відношенню до підприємства податкові повідомлення-рішення оскаржені до суду. Полтавський ГЗК розраховує та сплачує податок на ренту відповідно до чинного законодавства та судової практики, а також в аналогічний спосіб, як це здійснюють інші гірничодобувні компанії.

Відтак, його посадові особи не можуть бути притягнуті до відповідальності за нібито ухилення від їх сплати", - заявили в компанії.

Нагадуємо:

Печерський районний суд Києва 26 вересня обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК Віктору Лотоусу у вигляді тримання під вартою із альтернативою застави 999 млн 991 тис грн.

30 жовтня Київський апеляційний суд зменшив заставу для Лотоуса більше ніж удвічі – до 400 млн грн

Слідство встановило, що службові особи Полтавського ГЗК налагодили незаконну "схему" з використання корисних копалин на 157 млрд грн.

У Ferrexpo заявили, що сплатять заставу за голову правління Полтавського ГЗК групи Віктора Лотоуса.

Економічна правда