Податки "Укрнафти" в І кварталі перевищили весь обсяг виплат до держбюджету торік

ПАТ "Укрнафта" за результатами І кварталі року перерахувало до державного бюджету 1,187 млрд грн податку на прибуток - платіж за перші три місяці року перевищив весь обсяг податків у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Перераховані податки становлять трохи менше 1% від загальних надходжень до держбюджету у цьому періоді 2023 року у розмірі 152,2 млрд грн.

"Виплачена сума майже вдвічі більша порівняно з результатами всього 2022 року, коли підприємство перерахувало 694 млн грн", - додали в "Укрнафті".

За 2020 та 2021 роки ПАТ "Укрнафта" було сплачено 0 гривень податку на прибуток, у 2019 році – 546 млн грн.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів 26 травня затвердив фінансовий план "Укрнафти" на 2023 рік.

У листопаді 2022 року активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

ПАТ "Укрнафта" за результатами січня-квітня заробила близько 7 мільярдів гривень чистого прибутку - цей показник значно перевищує весь річний прибуток у 2020 та 2021 роках.

Економічна правда