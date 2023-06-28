"Укрнафта" вирішила залучити швейцарську компанію заради сучасних технологій для збільшення видобутку

"Укрнафта" підписала рамкову угоду про співпрацю в галузі нафтовидобутку зі швейцарською Weatherford International.

Про це повідомив директор компанії Сергій Корецький.

"З надійним партнером зможемо працювати ефективніше, щоб досягти поставлених стратегічних цілей. Більше свердловин, більше сучасних технологій збільшення видобутку, більше запасів і ресурсів - крок за кроком ближче до енергетичної незалежності", - заявив Корецький.

Йдеться про перехід "Укрнафти" на сучасні міжнародні стандарти (API, SPE) і відмову від радянського (російського, білоруського) обладнання та комплектуючих, у чому допоможе сучасний технологічний партнер рівня Weatherford.

Корпорація Weatherford International - одна з найбільших нафтосервісних компаній світу, з великим досвідом і новітніми технологіями, що працює більш ніж у 100 країнах світу.

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У листопаді 2022 року активи компаній "Укрнафта", ПрАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" і ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.

За результатами січня-квітня "Украфта" заробила близько 7 мільярдів гривень чистого прибутку - цей показник значно перевищує весь річний прибуток у 2020 і 2021 роках.

За результатами І кварталу року "Укрнафта" перерахувала до державного бюджету 1,187 млрд грн податку на прибуток - рекордний платіж перевищив весь обсяг податків у 2022 році.

За словами Корецького, АТ "Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно. У 2023 році компанія планує збільшити видобуток нафти на 5,8% (на 0,077 млн тонн) порівняно з минулим роком - до 1,447 млн тонн, газу - на 0,3% (на 0,003 млн куб. м), до 1,04 млрд куб. м.