Укрнафта за 4 місяці цього року заробила більше, ніж за 2020 та 2021 разом

ПАТ "Укрнафта" за результатами січня-квітня заробила близько 7 мільярдів гривень чистого прибутку - цей показник значно перевищує весь річний прибуток у 2020 та 2021 роках.

Про це повідомив голова компанії Сергій Корецький на Львівській антикризовій нафтогазовій конференції, передає Enkorr.

"За оперативними даними, протягом перших чотирьох місяців 2023 року "Укрнафта" заробила 7 близько млрд грн чистого прибутку", — заявив Корецький.

Для порівняння, весь річний прибуток компанії у 2020 й 2021 роках становив 4,3 млрд грн і 2,1 млрд грн відповідно.

За перший квартал 2023 року "Укрнафта" відзвітувала про 4,3 млрд грн чистого прибутку і заплатила з нього у бюджет 1,17 млрд грн податку на прибуток.

"Це стало результатом прозорості й відкритості. Компанія більше не працює у вузькому колі пов'язаних контрагентів за незрозумілими цінами з відтермінуванням оплати. Ми відкриті для співробітництва з будь-ким", — заявив Корецький.

Він додав, що досягненню рекордного результату також сприяло зменшення витрат, підвищення добового видобутку нафти й трейдинг нафтопродуктами.

"До 2027 року ми хочемо підвищити видобуток нафти удвічі, до 3 млн т на рік. Вважаємо реальним збільшити рівень комерційних запасів до 40 млн т з поточних 24 млн т", - розповів Корецький про плани компанії.

Нагадуємо:

У листопаді 2022 року активи компаній "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта", АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор" передали в управління Міністерства оборони.