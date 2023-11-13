Новини 13 листопада: до РФ, попри санкції, ввозять елітні авто, заочний арешт для Дубневича
Про РФ і елітні авто. З 15 березня 2022 року, коли ЄС і США заборонили експорт у Росію дорогих авто, на територію країни потрапили щонайменше 1319 розкішних машин загальною вартістю 229,6 млн доларів.
Про Дубневича. Вищий антикорупцйний суд (ВАКС) 13 листопада заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чинному народному депутату України Ярославу Дубневичу, підозрюваному в розкраданні газу на 2,1 млрд гривень.
Про польських перевізників. Представники польських автоперевізників, які блокують кордон з Україною, заявили, що останні переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.
Про чорноморський коридор. Гуманітарним коридором у Чорному морі, який Україна запустила після одностороннього виходу Росії з зернової угоди, з українських портів вийшли 100 суден.
Про реформу містобудування. В Європейській комісії рекомендують Україні ветувати закон №5655 про реформу сфери містобудівної діяльності.
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Більшість грошей, які цьогоріч отримає НБУ від виплат за облігаціями Мінфіну, залишиться в банків, а бюджет ризикує втратити до 100 млрд грн.