До РФ в обхід санкцій завезли понад 1300 елітних авто на $230 мільйонів – ЗМІ

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З 15 березня 2022 року, коли ЄС і США заборонили експорт у Росію дорогих авто, на територію країни потрапили щонайменше 1319 розкішних машин загальною вартістю 229,6 млн доларів.

Про це пише російське опозиційне видання "Верстка" з посиланням на закриті дані Федеральної митної служби РФ.

"Одразу ж після введення санкцій ввезення в Росію автомобілів багаторазово впало: за дев'ять із половиною місяців 2022 року через російську митницю пройшло щонайменше 378 машин вартістю від 100 тисяч доларів кожна.

Однак із початком 2023 року їхній потік відновився - до середини жовтня, тобто теж за дев'ять із половиною місяців, у країну ввезли щонайменше 941 таку машину", - йдеться у повідомленні.

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Загалом видання нарахувало 12 компаній, чиї автомобілі вартістю понад 100 тисяч доларів потрапляли в Росію.

При цьому найбільш затребуваними виявилися авто марки Land Rover: з моменту введення санкцій до Росії імпортували 551 автомобіль компанії. На другому місці Mercedes-Benz із 226 машинами, на третьому - Porsche зі 177 авто.

"Також за 19 підсанкційних місяців було ввезено щонайменше 104 BMW, 99 Audi, 97 Toyota, дев'ять Cadillac, сім Rolls-Royce, шість Jeep і одну Maserati. Крім того, до Росії потрапили щонайменше 42 суперкари: 32 Lamborghini і 10 Ferrari.

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Найдорожчий ввезений автомобіль - Ferrari 812 Competizione за майже 534 тисячі доларів", - додає "Верстка".

Також повідомляється, що імпортували автомобілі переважно через посередників у третіх країнах. Найчастіше це були компанії з Киргизстану, Туреччини, ОАЕ та Білорусі.

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Економічна правда