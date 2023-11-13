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Справа про розкрадання газу: ВАКС заочно арештував нардепа Дубневича

Понеділок, 13 листопада 2023, 17:58 - Олексій Павлиш
 
ФОТО: FACEBOOK.COM/DUBNEVYCH

Вищий антикорупцйний суд (ВАКС) 13 листопада заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою чинному народному депутату України Ярославу Дубневичу, підозрюваному в розкраданні газу на 2,1 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Суд задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та обрав указаному підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

У лютому 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами досудвого розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення 9 осіб, серед яких - нардеп Ярослав Дубневич.

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Нардепа та 8 інших обвинувачених підозрюють у незаконному заволодінні понад 93 млн гривень коштів ПАТ "Укрзалізниці".

11 жовтня 2023 року НАБУ і САП повідомили Дубневичу про підозру в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. 

Оскільки народний депутат переховується від органу слідства, 17 жовтня детективи НАБУ оголосили його в розшук. А 27 жовтня ВАКС постановив примусово доставити на судове засідання народного депутата Ярослава Дубневича.

Згодом ВАКС оголосив Дубневича, якого обвинувачують у незаконному заволодінні 93 млн грн "Укрзалізниці", у міжнародний розшук.

Економічна проавда

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