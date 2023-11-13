ЄК не рекомендує Україні застосовувати закон про реформу містобудування

В Європейській комісії рекомендують Україні ветувати закон №5655 про реформу сфери містобудівної діяльності.

Це випливає зі звіту про політику розширення ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україні слід утриматися від ухвалення закону про містобудівну діяльність у його нинішній формі, оскільки він створює ризики доброчесності, що виникають у результаті делегування надмірних контрольних повноважень у сфері міського планування від державних підприємств до приватних організацій, і призводить до послаблення повноважень місцевої влади в цій сфері", - ідеться у звіті Єврокомісії.

На думку ЄК, в Україні, зокрема, ще не створено правил нагляду за діяльністю місцевих органів влади відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування; країні слід продовжити роботу з надання юридичної правосуб'єктності муніципалітетам відповідно до публічного права на основі європейської практики.

Реклама:

Нагадуємо:

Вже майже рік закон № 5655 очікує на підпис президента.

Серед тих, хто виступає за закон № 5655, є одна з його ініціаторів, депутатка від "Слуг народу" Олена Шуляк. Її навіть називали лобісткою даної законодавчої ініціативи.

Реклама:

Законопроєкт №5655, в якому, як вважається, лобіюються інтереси забудовників, викликав несприйняття у суспільстві.

У грудні 2022 року петиція з вимогою ветувати законопроєкт № 5655 щодо реформування сфери містобудівної діяльності набрала необхідну кількість голосів у рекордно стислі терміни.

Крім того, як заявляли в НАЗК, численні новели закону спрямовані на повне знищення будь-якої дієвої відповідальності забудовників за самочинне будівництво.

Законопроєкт піддали нищівній критиці у Головному юридичному управлінні Верховної Ради. Парламентські юристи прямо вказали, що "положення законопроєкту не узгоджуються з нормами Конституції та законів України".

Навіть у фракції "Слуга народу", від якої ініціювали законопроєкт № 5655, виявилися незгодні з його положеннями.

Різко проти закону виступили в Асоціації міст України. А 39 мерів зробили особисту спільну заяву проти так званої містобудівної реформи.