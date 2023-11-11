МВФ і Україна домовились про наступний транш на 900 мільйонів доларів

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленостей на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який відкриває шлях до отримання траншу в близько 900 млн дол.

Про це повідомляє пресслужба МВФ.

"Співробітники Міжнародного валютного фонду (МВФ) і українська влада досягли угоди на рівні персоналу (SLA) щодо оновленого набору економічної та фінансової політики для другого перегляду 4-річної угоди про розширене фінансування (EFF). SLA підлягає затвердженню Виконавчою радою МВФ", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

В МВФ зазначають, що всі кількісні критерії ефективності на кінець червня та індикативні цілі на кінець вересня виконано. Крім того, більшість структурних контрольних показників також було досягнуто. Відповідно, це відкрило шлях для розгляду виконавчою радою МВФ, що дало б змогу виплатити близько 900 млн дол.

"Я радий повідомити, що співробітники МВФ і українська влада досягли домовленості на рівні персоналу щодо другого перегляду EFF. Угода підлягає схваленню виконавчою радою МВФ, розгляд якої очікується в найближчі тижні", – зазначив представник МВФ Гевін Грей, після завершення обговорення у Варшаві.

Нагадаємо:

Реклама:

Раніше 6 листопада місія МВФ почила обговорення заходів з представниками української влади щодо другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Перед цим повідомлялось, що місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) розпочала 25 вересня у Варшаві технічні дискусії з представниками України у контексті підготовки до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Рада директорів МВФ у червні завершила перший перегляд програми розширеного фінансування в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України - Україна отримала близько 890 млн дол США, які спрямують на бюджетну підтримку.

У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни. Загалом цього року Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд дол США).

Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 млрд дол

Економічна правда.