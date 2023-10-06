Новини 6 жовтня: суд арештував активи Фрідмана й Авена в Україні, обшуки у виробника тепловізорів Archer

Про Фрідмана й Авена. Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.

Про Archer. Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Робота компанії наразі призупинилась.

Відомство заперечує вилучення комп’ютерної техніки, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста.

Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія заявив про занепокоєння щодо обшуків, проведених НАБУ у виробника тепловізійної техніки Archer, та ініціював закрите заслуховування на комітеті питання про захист подібних компаній.

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Про "Антонова". Найбільший український виробник літаків "Антонов" цього тижня приєднався до Асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості Європи.

Про зміни до бюджету. Верховна Рада на засіданні 6 жовтня прийняла в другому читанні законопроєкт №10038 про збільшення видатків держбюджету 2023 року на 322,6 мільярда гривень.

Про міжбанківську комісію. Антимонопольний комітет дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій, що визначаються платіжною організацією платіжної системи щодо відповідних споживчих платіжних облікових реквізитів та сплачуються еквайром на користь емітента в Україні.

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Сонце світить та не гріє. Чому держава майже не платить "зелений" тариф домашнім СЕС?

Великим виробникам "зеленої" електроенергії держава платить лише половину її вартості, а малим – і того менше. В чому причина?