НАБУ провело обшуки у виробника тепловізорів Archer: вилучили не лише документи, а й обладнання та креслення

Facebook Олександр Яременко

Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Робота компанії наразі призупинилась.

Про це повідомив керівник Archer Олександр Яременко на своїй сторінці у Facebook.

За словами Яременка, компанія тимчасово не може допомогти з ремонтом, обслуговуванням або з "прошивкою" приладів Archer.

Він додав, що під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Компанія добровільно передала техніку, всі паролі і документи.

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Яременко заявляє, що ухвала суду, з якою якою прийшли слідчі, містить 90% брехні, а суд виносив рішення, не перевіривши інформацію.

Крім цього, здивування викликало те, що правоохоронці копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

"Дуже сподіваюсь, що ця документація не потрапить за кордон до наших конкурентів", - пише керівник компанії.

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"Слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, не дивлячись на всі перепони і складнощі. Не розуміють до кого прийшли і що взагалі ми виробляємо", - додав він.

Крім цього, за словами Яременка, детектив НАБУ під час проведення слідчих дій заявила, що Archer ввозила в Україну матриці FLIR без ліцензії. А 10 років тоу, коли компанія співпрацювала з компанією FLIR, не можливо було не те що завезти ці матриці, але й просто купити їх без отримання ліцензії Госдепартаменту США.

Також представниця НАБУ заявила, що компанія не може нічого виготовляти та є "прокладкою" Міноборони.

"Молода слідча навіть не поцікавилась, що ця "прокладка" Archer з 2014 року і до сьогодні виконала загалом 71 контракт для оборонного сектору, зокрема 8 з яких – з Міністерством оборони України, і продовжує виконувати нові контракти 2023 року з силовими структурами України (Національна гвардія України, Національна поліція України, Служба безпеки України та ін.).Компанія Archer ніколи не була і не буде нікому "прокладкою". Ми – за вільну квітучу Україну. Ми проти корупції", - зауважив керівник виробника тепловізорів.

Яременко закликав НАБУ виконувати свою роботу, але не заважати працювати його компанії.

"Ми кожну хвилину знаходимося на зв’язку з військовими. Для нас зараз кожен день на рахунку, адже йде війна, хлопці потребують нашої допомоги! Копіюйте все, що Вам треба, але терміново повертайте обладнання", - резюмував він.

Економічна правда