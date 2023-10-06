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Арахамія відреагував на обшуки у виробника тепловізорів Archer

П'ятниця, 6 жовтня 2023, 19:56 - Олексій Павлиш
 
Давид Арахамія
Укрінформ

Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія заявив про занепокоєння щодо обшуків, проведених НАБУ у виробника тепловізійної техніки Archer, та ініціював закрите заслуховування на комітеті питання про захист подібних компаній.

Про це він написав у Telegram.

"Дуже занепокоєний ситуацією з обшуками НАБУ у відомих виробників тепловізійної техніки Archer, яку всі знають ще з 2014 року.

Таких компаній в країні дуже мало і вони роблять вкрай важливу роботу - ми маємо їх захищати за будь-яких обставин", - зазначив Арахамія.

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Нардеп додав, що ініціює закрите заслуховування цього питання на комітеті ВР.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро провело обшуки в офісах та місцях проживання співробітників єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Робота компанії наразі призупинилась.

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За словами керівника компанії Олександра Яременка, під час обшуків представники НАБУ вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Компанія добровільно передала техніку, всі паролі і документи.

Він додав, що правоохоронці копіювали конструкторські креслення і документацію, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави.

У НАБУ підтвердили факт розшуків у приватних компаніях, дотичних до постачання продукції оборонної промисловості, у межах кримінального провадження щодо можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах при держзакупівлі продукції оборонного призначення.

Відомство заперечує вилучення комп’ютерної техніки, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. 

Економічна правда

НАБУ компанії зброя війна
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