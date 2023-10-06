АМКУ дозволив Mastercard та Visa зменшити міжбанківську комісію, але засекретив на скільки

Антимонопольний комітет дозволив компаніям Mastercard та Visa зменшити розмір внутрішньодержавних міжбанківських комісій, що визначаються платіжною організацією платіжної системи щодо відповідних споживчих платіжних облікових реквізитів та сплачуються еквайром на користь емітента в Україні.

Про це повідомляється на сайті АМКУ.

Зазначається, що узгоджені дії зі зменшення міжбанківських комісій здійснюються відповідно до додаткової угоди № 2 в рамках Меморандуму про сприяння конкурентному платіжному ринку.

Водночас матеріали до розгляду цього питання в Антимонопольному комітеті закрили.

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"Матеріали з обмеженим доступом", - зазначили в АМКУ.

Нагадуємо:

У листопаді 2021 року АМКУ вже дозволяв компаніям Mastercard і Visa знизити міжбанківську комісію.

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Тоді це викликало занепокоєння в банківській системі.

Міжбанківська комісія (інтерчейндж) - це комісія, яку банк-еквайєр, що обслуговує продавця або торгово-сервісне підприємство, сплачує банку-емітенту, який видав картку покупця, за кожну транзакцію зі сплати товару або послуги, здійснену за допомогою картки. Фактично комісія перерозподіляється між двома банками, тому і називається міжбанківською.

У 2021 році зниження відбулося до 1,2% граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій. І стосувалося тільки міжбанківських комісій для споживчих карток (тобто для фізичних осіб, включно з усіма підкатегоріями).

Наступні етапи зниження мали відбуватися починаючи з 1 липня 2022 року - ще до ˂ 1% і починаючи з 1 липня 2023 року - ще до ˂ 0,9%.

Водночас, на відміну від рішення, ухваленого 5 жовтня 2023 року, йшлося про додаткову угоду № 1 до Меморандуму.