"Антонов" приєднується до Європейського аерокосмічного та оборонного лобі

Найбільший український виробник літаків "Антонов" цього тижня приєднався до Асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості Європи.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на лобістську групу, до складу якої входять такі компанії, як Airbus SE, BAE Systems Plc і Rheinmetall AG.

"Одна з найбільших європейських асоціацій аерокосмічної та оборонної промисловості прийняла у якості одного зі своїх членів першу українську компанію. Це відбулося в той момент, коли союзники перебувають під тиском (щодо надання допомоги Україні, - ред.), і мають потребу запевнити Київ у своєму довгостроковому зобов’язанні допомогти відбити вторгнення Росії", - пише агентство.

Зазначається, що членство "Антонова" в Асоціації є доказом того, що промислова співпраця між європейськими та українськими виробниками стає дедалі щільною.

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"Я щиро вітаю "Антонов" як нового члена Асоціації аерокосмічної, безпеки та оборонної промисловості Європи, що стало важливим кроком до інтеграції української аерокосмічної промисловості в європейську промислову екосистему", — сказав генеральний секретар Асоціації Ян Пай у заяві, опублікованій 6 жовтня.

Bloomberg нагадує, що це лише один з останніх прикладів співпраці України та Європи в оборонній сфері.

Раніше європейські оборонні підрядники підписали також угоди з українськими компаніями про допомогу в обслуговуванні та виробництві зброї безпосередньо в Україні.

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Крім того, німецька компанія Rheinmetall і "Укроборонпром" створюють спільне підприємство для обслуговування та ремонту техніки, яку Німеччина постачає в Україну, а також для виробництва озброєння Rheinmetall в Україні.

Нагадуємо:

Цього тижня президент України Володимир Зеленський зустрівся з європейськими лідерами в Гранаді, Іспанія, щоб наполягати на продовженні військової підтримки на тлі занепокоєння щодо триваючого потоку допомоги від США.

Водночас Європейська підтримка України стикнулася з новим викликом після того, як на загальних виборах у Словаччині переміг Роберт Фіцо - політик, який симпатизує Росії. Фіцо виступає проти військової підтримки України.

Як наслідок, президентка Словаччини Зузана Чапутова вже виступила проти надання нового пакету військової допомоги Україні. Хоча наступного дня вона змінила свою думку і запевнила у продовженні підтримки Києва.

Наприкінці вересня Польща заявила, що більше не буде надавати озброєння Україні й натомість зосередиться на власному захисті.

Втім, одразу після цього президент Польщі Анджей Дуда заявив, що коментарі прем’єр-міністра Матеуша Моравецького щодо припинення озброєння України були неправильно сприйняті на тлі наростаючої суперечки між двома країнами.