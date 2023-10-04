Новини 4 жовтня: "Укренерго" перевірять щодо роботи ВДЕ в окупації, електронний реєстр військовозобов'язаних вже працює

Про "Укренерго". Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе позапланову виїзну перевірку НЕК "Укренерго" щодо можливого надання недостовірних даних комерційного обліку електроенергії, виробленої об'єктами ВДЕ-генерації на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Про електронний реєстр військовозобов'язаних. Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже працює, його постійно доповнюють інформацією.

Про курс валют. Нацбанк очікує адаптацію та стабілізацію ринку до нового курсового режиму протягом тижня-двох, але цей термін може бути довшим, якщо ЗМІ розганятимуть панічні настрої в суспільстві.

Про МВФ. У МВФ зосереджені на другому перегляді програми розширеного фінансування з Україною, для чого необхідне ухвалення законів про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок.

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Про фінансування. Після вступу України до Євросоюзу Київ отримає право на отримання близько 186 мільярдів євро протягом семи років.

Ексклюзив ЕП

"Тіньовий флот" РФ. Хто і як допомагає росіянам продавати нафту і нафтопродукти

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Як побудована логістика експорту нафти та нафтопродуктів з Росії та якими є масштаби залучення "тіньових" танкерів для обходу санкцій.

ЕП зібрала бізнес та державу на форумі "Майбутнє українського експорту": про що говорили

Економічна правда 3 жовтня провела форум "Майбутнє українського експорту", на якому зібралися представники влади, найбільших експортерів та малого бізнесу, аби дати відповідь на питання – куди прямує експорт України.