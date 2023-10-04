Електронний реєстр військовозобов’язаних вже наповнений на понад 90% - Федоров

Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вжа працює, його постійно доповнюють інформацією.

Про це розповів віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі "Еспресо".

За його словами, Мінцифри очікує бачення нової команди Міноборони.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Всі вимоги (захисту - ред.) до неї витримані. Це достатньо захищений продукт, який немає жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку сенситивної інформації", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" вже наповнений на понад 90%. Однак, є питання сервісів на базі "Оберігу" та якими вони будуть.

Нагадуємо:

У Верховній Раді 18 вересня зареєстрували законопроєкт про створення в Україні електронного реєстру військовозобов'язаних

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