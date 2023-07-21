Заводи "Балтика" та Danone у Росії передали другу Путіна та племіннику Кадирова - ЗМІ

Новому керівнику пивоварної компанії "Балтика", яку Путін віддав під тимчасове управління Росімущества, Боллоєву належить найбільшим виробник форми для російських солдатів.

Про це повідомляє російська редакція Forbes.

У 2005 року Боллоєв заснував "БТК груп" – виробника професійного одягу. У 2012 році компанія стала єдиним постачальником форми для російської армії.

За даними Financial Times, Боллоєв також близький до друга Путіна мільярдера Юрія Ковальчука, який виявляв інтерес до "Балтики".

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Водночас Росмайно призначило керівником компанії "Данон Росія", яку Путін аналогічним чином вивів з-під управління французької групи Danone, племінника голови Чечні Рамзана Кадирова та міністра сільського господарства республіки Ібрагіма Закрієва.

Джерела російської редакції Forbes назвали ці призначення абсолютно несподіваними.

"Danone дуже довго продавав свої активи в Росії, хоча заявив про такий намір ще минулої осені, часом навіть здавалося, що він особливо йти з Росії нікуди не збирається. Після того, що сталося, всім зрозуміло одне: такий актив передали не просто так. А за які такі заслуги ми навряд чи дізнаємося", – розповів один із співрозмовників видання.

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Ще одне джерело розповіло, що в компанії спостерігаються очікувані настрої, а саме шок.

"В іншому всі чекають новин і з боку групи, і від нового керівництва, доти – business as usual, навіть у соцмережах нову посаду вчора опублікували за планом", – каже ще одне джерело, обізнане про ситуацію в компанії.

До складу групи Danone у Росії входить близько 20 заводів у різних регіонах. У "Балтики" у Росії вісім заводів, на яких випускається понад 50 брендів пива.

Нагадуємо:

Російський диктатор Володимир Путін передав частки іноземців у "Балтиці" і "дочці" Danone у управління Росмайна, раніше компанії анонсували продав своїх активів в РФ.

Економічна правда