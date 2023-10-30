Новини 30 жовтня: Мінцифри готує пілот "смартмобілізації", росіяни продовжують мати вплив на гемблінг в Україні

Про "смартмобілізацію". Міністерство цифрової трансформації працює над пілотним проєктом "смартмобілізації", у рамках якої людина сама зможе обрати спеціальність, на яку хоче мобілізуватись.

Про гемблінг. Попри дії влади у сфері гемблінгу, азартні ігри залишаються прибутковою сферою для росіян, які хочуть заробляти гроші в Україні та збирати персональні дані українських гравців.

Про ракетний удар РФ по Одещині. Вранці 30 жовтня російські війська вдарили ракетами в судноремонтний завод в Одеському районі, внаслідок чого пошкоджено адміністративну будівлю й техніку, постраждали двоє людей.

Про польських перевізників. Польські перевізники погрожують з листопада перекрити всі пункти пропуску з українською стороною через надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

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Про транзит газу. У Європейській комісії вважають передчасним коментувати ситуацію із завершенням терміну угоди на транзит російського газу територією України наприкінці 2024 року.

Ексклюзив ЕП

Депутати хочуть стягувати податки з водіїв таксі, кур'єрів та манікюрниць. Як працюватиме нова система?

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У Верховній Раді вирішили вивести з тіні тих, хто працює чи підробляє неофіційно, і розробили нову систему оподаткування доходів від підробітків. Що з цього вийде?