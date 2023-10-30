У Єврокомісії відреагували на заяву Чернишова про можливу зупинку транзиту газу з РФ

У Європейській комісії вважають передчасним коментувати ситуацію із завершенням терміну угоди на транзит російського газу територією України наприкінці 2024 року.

Про це заявив офіційний представник ЄК Тім Макфі на брифінгу в Брюсселі, передає "Інтерфакс-Україна".

"Дія угоди щодо транзиту газу територією України завершиться 31 грудня 2024 року. Перше, що можна сказати, ми ще досить далекі від цієї дати і не в змозі зараз говорити про те, що станеться більше, ніж за рік", – повідомив прессекретар.

Водночас, він нагадав, що в ЄС діє план із посилення енергетичної незалежності Євросоюзу REPowerEU, і після лютого 2022 року в європейському енергетичному секторі, за його словами, відбулися значні зміни.

Реклама:

"Ми змогли диверсифікувати наше постачання, здійснити інвестиції у відновлювані види енергії. Також ми вживаємо внутрішніх заходів щодо скорочення попиту і поліпшення енергетичної ефективності, не передбачаючи ситуацію наприкінці 2024 року. Нинішня ситуація дуже відрізняється від тієї, коли підписувалася угода. Ми будемо якомога швидше скорочувати наш імпорт російського газу", – пояснив Макфі.

Нагадуємо:

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що компанія не продовжуватиме транзит російського газу після закінчення терміну дії контракту у 2024 році.

Реклама:

Глава "Нафтогазу" зазначив, що Україна готова до розірвання контракту на транзит газу в Європу у будь-який момент. Крім того, російська сторона не виконує умов контракту.

У вересня 2022 року НАК "Нафтогаз України" подала Прохання про арбітраж до Міжнародного арбітражного суду при Міжнародній торгово-промисловій палаті в Парижі (Франція) щодо дій ПАТ "Газпром". Компанія вимагає від Газпрому кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі.













