Росіяни продовжують мати вплив на гемблінг в Україні: влада звертається до досвіду Лас-Вегасу - ЗМІ

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Попри дії влади у сфері гемблінгу, азартні ігри залишаються прибутковою сферою для росіян, які хочуть заробляти гроші в Україні та збирати персональні дані українських гравців.

Про це йдеться в матеріалі The Guardian.

Зазначається, що українські чиновники, які прагнуть витіснити росіян зі української гральної індустрії, збираються наслідувати методи влади США у 1980-х роках, коли вони викорінювали італійську мафію з казино Лас-Вегаса.

Регулятор азартних ігор (КРАІЛ) у вересні 2022 року почав відкликати ліцензії, а навесні цього року Володимир Зеленський ввів санкції проти понад 400 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російським гральним бізнесом, у тому числі п’ятьох українських гральних компаній. Банки та інші фінансові установи, підозрювані у сприянні відмиванню доходів від гральних ігор від імені російських олігархів, також були в центрі уваги.

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Член Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Олена Водолажко повідомила, що регулятор отримав запрошення до Невади від Комісії з контролю за азартними іграми США для обговорення реформування української системи та усунення російського впливу.

"Для нас дуже важливі американські регулятори. Тому що, знаєте, те, що я бачила, коли, наприклад, була у регуляторах Литви, Швейцарії, Нідерландів: вони почали своє регулювання на ринку, коли не мали таких викликів, як мафія чи якийсь вплив іншої країни. Але Сполучені Штати мали, тож я думаю, що їхній досвід… може бути дуже цінним для нас", - розповіла чиновниця.

Вона сказала, що Україна сподівається наслідувати "найкращу практику" регуляторних та правоохоронних органів США, коли вони співпрацювали, щоб витіснити мафію з Лас-Вегаса. З інформацією про зв’язки українських гральних операторів з РФ КРАІЛ допомагає СБУ.

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Закон про легалізацію азартних ігор в Україні у 2020 році дозволив відкривати казино та зали гральних автоматів у готелях, а також дав змогу проводити азартні ігри та букмекерство онлайн.

Видання зазначає, що Комісію створено як регулятор з дорадчим органом, але незабаром туди прийшли російські гральні організації та юридичні консультанти, пов’язані з олігархами.

Італійська мафія зіграла ключову роль у розвитку казино та готелів у Лас-Вегасі, але переломний момент настав у 1970-х роках, коли ФБР разом із регулюючими органами розпочало розслідування щодо причетності організованої злочинності. Згодом у Неваді було прийнято Закон про корпоративні азартні ігри, який полегшив корпораціям управління казино.

Член КРАІЛ Водолажко додала, що головним завданням є скорочення можливостей відмивання грошей шляхом реформування систем збору та аналізу руху валюти.

"Якщо вони (росіяни - ЕП) матимуть певний вплив у нашій індустрії азартних ігор чи іншій індустрії, звичайно, це допоможе їм убити нас. Ви знаєте, я вважаю, що зараз для кожного державного службовця і для кожного громадянина України стоїть завдання боротися з впливом Росії, тому що будь-яка можливість для них заробити гроші або отримати вплив робить їх сильнішими", - резюмувала вона.

Економічна правда