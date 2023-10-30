Виплати для ВПО, зміни на маршрутах УЗ та субсидії: що зміниться з листопада

Зміни з листопада 2023 року в Україні знову стосуватимуться внутрішньо переміщених осіб. Також деяких українців очікує підвищення тарифів на електроенергію. Крім цього, у листопаді зазнають змін низка маршрутів "Укрзалізниці".

ЕП розповідає детальніше, що зміниться для українців з листопада.

Виплати для ВПО

Внутрішньо переміщені особи, які вперше звертатимуться за допомогою, з 1 листопада 2023 року мають звертатися по одній людині з кожної родини.

Допомогу ВПО призначатимуть відразу на всю сім’ю. Кошти надходитимуть на банківський рахунок одній особі за всіх членів родини. Сума допомоги для вимушено переміщених осіб не зміниться.

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Допомога для ВПО становить:

для осіб з інвалідністю та дітей – 3 тис грн;

для інших осіб – 2 тис грн.

Продовжити грошову допомогу зможуть ті родини, які мають низький дохід, члена родини з інвалідністю, осіб пенсійного віку, а також трьох або більше неповнолітніх дітей та якщо сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів (нині – 10 728 грн для працездатної людини).

Водночас допомога не призначатиметься, якщо протягом трьох місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму від 100 тис грн одним платежем.

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Тарифи на електроенергію

З 1 листопада 2023 року зміниться ціна на універсальні послуги для малих непобутових споживачів.

Для таких споживачів зміна ціни відбувається щомісяця відповідно до постанови НКРЕКП. Ціна розраховується за методикою НКРЕКП та включає ціну купівлі електроенергії на ринку, тарифи на послуги оператора системи розподілу та системи передачі, тариф на послуги постачальника універсальної послуги.

Відтак клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі" платитимуть:

за I клас напруги – 638,6 копійки за кВт*год з ПДВ;

II клас напруги – 704,8 копійки за кВт*год з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" заплатять:

I клас напруги – 661,5 копійки за кВт*год з ПДВ;

II клас напруги – 790,8 копійки за кВт*год з ПДВ.

Малі непобутові клієнти мереж ПАТ "Укрзалізниця":

I клас напруги – 668,9 копійки за кВт*год з ПДВ;

II клас напруги – 843,4 копійки за кВт*год з ПДВ.

Призначення субсидій

Нові субсидії в Україні були перераховані на опалювальний сезон і діють до квітня 2024 року.

Українці, які мають право на житлову субсидію, отримають її автоматично. Оформити субсидію також можна і після старту опалювального сезону.

Якщо громадяни, які раніше не отримували субсидію або їм відмовляли у призначенні на неопалювальний період, звернуться до 30 листопада 2023 року, пільга буде нарахована з жовтня.

Також звернутися за субсидією потрібно, якщо в сім'ї відбулися зміни в складі родини. Щоб мати право на субсидію, витрати домогосподарства на комунальні послуги мають перевищують 15% середньомісячного сукупного доходу сім'ї, також у домогосподарства відсутні боргів за комуналку або є договір про їх реструктуризацію.

Хто може отримати субсидію:

ті, хто зареєстровані в будинку;

ті хто не зареєстровані, але фактично проживають у будинку, наприклад орендарі помешкання, або переселенці.

Подати заяву на призначення субсидії можна у Пенсійному фонді, Центрі надання адміністративних послуг або через "Дію".

Зміни у низці маршрутів "Укрзалізниці"

Маршрут безпересадкових вагонів із Києва/Чопа до Відня тимчасово змінили через несподіваний ремонт залізничної колії в Угорщині.

Обмеження діятимуть до 17 листопада. До цього часу безпересадкові вагони №431, 432 Київ - Відень - Київ та №430 Відень - Чоп - Відень не курсуватимуть між Будапештом і Віднем.

Натомість на початку листопада мають закінчитись ремонтні роботи на ділянці Надвірна – Делятин.

Через ремонт низка поїздів курсують за коротшим маршрутом – з Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Кременчука до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні.

Також з середини листопада "Укрзалізниця" в експериментальному режимі продовжить маршрут нового поїзда Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия до Чернівців.

Квитки на всі рейси вже можна купити у застосунку "Укрзалізниця", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Будівельні норми для споруд цивільного захисту

З 1 листопада 2023 року набувають чинності нові державні будівельні норми (ДБН).

Відповідний проєкт затвердило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Ці норми мають застосовуватися під час будівництва захисних споруд цивільного захисту, а також під час реконструкції вже існуючих.

Так, всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель, зокрема шкіл, лікарень, садочків повинні передбачати наявність правильно облаштованих зон.

Затверджений проєкт ДБН передбачає, що всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, зокрема, фізичної безбар’єрності. До прикладу, споруди мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю, а у разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

Також під час нового будівництва обов’язковим є облаштування щонайменше одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має розраховуватися на кожні 200 осіб.

Економічна правда