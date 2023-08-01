Одне з нововведень щодо допомоги ВПО перенесено з 1 серпня на 1 листопада

Уряд України відстрочив до 1 листопада 2023 року зміну правил надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Нововведення мали набути чинності з 1 серпня 2023 року і стосувалися внутрішніх переселенців, які вперше звертаються за допомогою. Але сьогодні Уряд відтермінував введення в дію цієї новації до 1 листопада 2023 року", - йдеться у повідомленні Мінреінтеграції у телеграм-каналі.

У Мінреінтеграції нагадали, що в липні Кабмін змінив правила щодо надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

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Згідно з цими змінами, за оформленням допомоги на проживання має звертатись одна особа від всієї сімʼї, а не кожен член сімʼї окремо.

Нагадуємо:

У липні Кабінет Міністрів України вніс й інші зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які також мали запрацювати з 1 серпня.

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Так, для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримували допомогу станом на липень, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.

Допомога продовжується для всіх переселенців, які проживають в Україні.