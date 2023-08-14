З 1 листопада в Україні запрацюють будівельні норми для споруд цивільного захисту

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України затвердило проєкт нових державних будівельних норм, які повинні будуть застосовуватися з 1 листопада при будівництві захисних споруд цивільного захисту, а також - при реконструкції вже існуючих.

Про це повідомляє пресслужба Мінвідновлення.

Нові державні будівельні норми набирають чинності з 1 листопада 2023 року та встановлюють чіткі вимоги до проєктування та будівництва нових захисних споруд.

Ці ж вимоги будуть обов'язковими для реконструкції та капітального ремонту вже існуючих захисних споруд.

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Згідно з новими нормами, всі проєкти відбудови житлових і громадських будівель, у тому числі шкіл, лікарень, садочків повинні будуть передбачати наявність правильно облаштованих зон.

Так, затверджений проєкт ДБН передбачає, що всі захисні споруди мають відповідати стандартам інклюзивності, в тому числі фізичної безбар’єрності. Зокрема, такі споруди мають бути обладнані пандусами для людей з інвалідністю. У разі неможливості облаштування пандуса рекомендується застосовувати підйомні пристрої та механізми.

Також у захисних спорудах повинні бути облаштовані системи візуальної та тактильної навігації, контрастне маркування на сходах та порогах.

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Під час нового будівництва обов’язковим є облаштування мінімум одного універсального санітарно-гігієнічного приміщення. Таке приміщення має розраховуватися на кожні 200 осіб.

Проєкт ДБН В.2.2-5:2023 вже розміщений на порталі Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва за посиланням.

Протягом місяця проєкт ДБН будуть зареєстровані, а їх контрольний примірник з’явиться у вільному безоплатному доступі для використання під час проєктування будівель.

Також, до 1 листопада Мінвідновлення надаватиме експертні консультації представникам будівельного ринку щодо особливостей нових ДБН та їх впровадження на практиці.

ДБН В.2.2-5:2023 були розроблені Мінвідновлення у співпраці з Міністерством оборони, ДСНС, Мінсоцполітики, Міносвіти, Мінохоронздоров'я, проєктними та науково-дослідними інститутами, практикуючими архітекторами та конструкторами, забудовниками та представниками експертної громадськості.

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