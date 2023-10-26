"Укрзалізниця" продовжила маршрут нового поїзда Варшава-Коломия

"Укрзалізниця" подовжила маршрут нового поїзда Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия до Чернівців.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

В експериментальному режимі поїзд №868/867 відправлятиметься з Чернівців через Івано-Франківськ та Львів до Рави-Руської 15, 17, 19, 21, 25 та 27 листопада о 3:02, прямуватиме через Снятин, Заболотів, Коломию, Івано-Франківськ, Калуш, Долину, Моршин, Стрий, Львів, Брюховичі та Жовкву і прибуватиме до Рави-Руської о 9:58.

Там пасажири, як і раніше, пересідатимуть на поїзд польського перевізника SKPL, який прибуватиме до Варшави о 17:18.

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У зворотному напрямку, з Рави-Руської, поїзд відправлятиметься до Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 6:15, і прибуватиме до Чернівців о 13:20.

Крім того, також призначено додаткові рейси у сполученні Чернівці - Рава-Руська через Івано-Франківськ та Львів. Поїзд №866/865 відправлятиметься з Чернівців 14, 16, 20, 23, 25 та 27 листопада о 14:45 і прибуватиме до Івано-Франківська о 17:03, до Львова о 20:07, і до Рави-Руської о 22:02.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 14, 16, 18, 20, 24 та 26 листопада о 16:19, прибуватиме до Львова о 17:54, до Івано-Франківська о 21:33 та до Чернівців о 23:42.

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Квитки на всі рейси можна купити у застосунку "Укрзалізниця", на сайті, в чат-боті та в касах вокзалів.

Нагадаємо:

У середині жовтня "Укрзалізниця" запустила нове залізничне сполучення між Коломиєю та Варшавою через пункт пропуску Рава-Руська.

Новий маршрут як і інші до Польщі, курсує з пересадкою – через різницю між українськими та європейськими коліями.