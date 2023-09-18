Укрзалізниця продовжить ремонти на Прикарпатті: як зміняться маршрути поїздів

УЗ

"Укрзалізниця" продовжує проведення ремонтних робіт на дільниці Надвірна — Делятин на жовтень та початок листопада та у зв’язку з цим змінює маршрут курсування низки поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Завершення цих робіт напередодні входу в зимовий період перевезень дозволить залізничникам забезпечити якість перевезень пасажирів у напрямку гір", - пояснили в УЗ.

На час проведення ремонтів деякі поїзди курсуватимуть тільки до Івано-Франківська замість Рахова та Ясіні. Це, зокрема, поїзди:

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№6/5 Запоріжжя — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 15, 17, 23, 25, 29 та 31 жовтня, та з Івано-Франківська до Запоріжжя 16, 18, 24, 26, 30 жовтня та 1 листопада;

№15/16 Харків — Ясіня курсуватиме до Івано-Франківська 16, 18, 22, 24 та 30 жовтня, та з Івано-Франківська до Харкова 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;

№95/96 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 15-18, 22-25, 29, 30 та 31 жовтня і 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;

№26/25 Одеса — Рахів курсуватиме до Чернівців 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, та з Чернівців до Одеси 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;

№130/129 Кременчук — Ворохта курсуватиме до Чернівців 16, 18, 22, 24, 30 жовтня, і з Чернівців до Кременчука 17, 19, 23, 25, 31 жовтня;

№55/56 Київ — Рахів курсуватиме до Івано-Франківська 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, та з Івано-Франківська до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада;

№357/358 Київ — Ворохта курсуватиме до станції Коломия 15-18, 22-25, 29-31 жовтня та 1 листопада, і з Коломиї до Києва 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.

Приміський поїзд №6441/6442 Коломия — Ділове курсуватиме до станції Яремче і зворотно 16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада.

Також під час ремонту тимчасово не курсуватимуть такі регіональні поїзди:

16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада відправленням зі Львова та Рахова, поїзд №809/810 Львів — Рахів;

в ті ж дати, поїзди №753/754 та 755/756 Рахів — Валя-Вішеулуй в обох напрямках;

16-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1 і 2 листопада відправленням зі Львова та 17-19, 23-26, 30, 31 жовтня та 1-3 листопада відправленням з Рахова, поїзд №815/816 Львів — Рахів;

в той самий період тимчасово не курсуватимуть також приміські поїзди №6402/6401 та №6404/6403 Івано-Франківськ — Ворохта.

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