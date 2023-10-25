Новини 25 жовтня: обстріли поблизу Хмельницької АЕС, аграрії кажуть про безпідставну затримку суден

Про обстріли поблизу Хмельницької АЕС. Через нічні обстріли на Хмельниччині 25 жовтня пошкоджено побутові корпуси поблизу Хмельницької АЕС.

Про аграріїв. Українська зернова асоціація заявляє про численні повідомлення учасників ринку зерна про те, що в портах Великої Одеси безпідставно затримують судна, завантажені зерном на експорт, внаслідок чого аграрії несуть "колосальні втрати".

Про ВВП. Українська економіка у вересні відновилась на 9,1%, порівняно з вереснем минулого року.

Про "Енергоатом". САП та НАБУ повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

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Про "Дію". Держприкордонслужба не приймає документи в додатку "Дія" для перетину кордону, оскільки було виявлено факти підроблення цього програмного продукту.

Ексклюзиви ЕП

Прорив у медицині чи нова бульбашка: що не так із стартапом Neuralink Ілона Маска

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Ілон Маск уміє дивувати, створюючи успішні інноваційні корпорації на кшталт Tesla або SpaceX, але він також прагне до епохальних перемог технологій і в медицині. Утім, створену для цього компанію Neuralink дедалі частіше називають "новим Theranos". Чому?

Під час війни українці купують дорожчі автомобілі. Чому так?

У 2023 році кількість ввезених з-за кордону уживаних автомобілів повернулася до довоєнного рівня. Зріс і їх цінник. Що відбувається?