Держприкорднослужба виявила підробки застосунку "Дія"

Держприкордонслужба не приймає е-документи в додатку "Дія" для перетину кордону, оскільки було виявлено факти підроблення цього програмного продукту.

Про це заявив заступник начальника штабу - начальником відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Матвійчук в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, це стало однією з причин, чому прикордонники не приймають "Дію" для перетину кордону.

Матвійчук запевнив, що це не означає, що прикордонники взагалі відмовляються від роботи з додатком. Але закордонний паспорт має бути наявним фізично.

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"Ми можемо прийняти документи в "Дії", які, наприклад, підтверджують, що особа має інвалідність. (Проте, - ред.) Паспорт в "Дії" може використовуватися тільки для ідентифікації особи, але не для перетину кордону, зокрема через деякі нюанси, скажімо так, програмного продукту", - зазначив він.

Уточнюючи, які саме проблеми виявили прикордонники, Матвійчук розповів, що були випадки пред'явлення фальшивих документів у підробленому додатку.

"У нас були факти спроб показати документи в псевдо "Дії". Людина стверджувала, що він – багатодітний батько, показує нам три свідоцтва в додатку. А при прискіпливій перевірці з'ясувалося, що він намагався ошукати прикордонників, демонструючи фальшиві свідоцтва в підробленому додатку", - зазначив він.

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Оновлено.

Інформацію Держприкордонслужби уточнили в ДКП"Дія".

Зокрема, зазначається, що з цифровим паспортом у "Дії" дійсно не можна перетнути кордон. Це вказано у законі про е-паспорти.

Зокрема, згідно із законом, е-паспорт і е-паспорт для виїзду за кордон не використовується у разі:

перетинання державного кордону України, крім випадків необхідності підтвердження особи громадянина України при в’їзді в Україну;

в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї;

в’їзду, перебування, проживання або пересування у межах прикордонної смуги, виходу у територіальне море та внутрішні води України.

Водночас паспорт у "Дії" може використовуватися для ідентифікації людини.

Крім того, в "Дії" приймають пенсійне посвідчення.

Нагадуємо:

Про факти використання фейкових застосунків "Дія", за допомогою якого користувачі створювали фальшиві COVID-сертифікати й паспорти, у Міністерстві цифрової трансформації розповідали ще у 2021 році.

Як зазначали в Мінцифри, такими випадками займаються фахівці кіберполіції.

І, оскільки документи в "Дії" визначені як повноцінні аналоги паспортів, то, відповідно, і покарання за їх підробку таке ж саме, як за підробку фізичних документів.

Зокрема, повідомлялося, що фейкову копію застосунку "Дія" було виявлено у 20-річного жителя Закарпаття. Йому загрожувало до шести років позбавлення волі.

Водночас, як можна пересвідчитися у в Google-пошуку, запити на підробку "Дії" є популярними до цього часу.