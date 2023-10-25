На будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива розікрали 100 мільйонів

САП та НАБУ повідомили про підозру п’ятьом особам, причетним до заволодіння 100 млн грн при будівництві сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні.

Про це йдеться в повідомленні Слідчої антикорупційної прокуратури.

Як встановило слідство, у грудні 2020 року між ВП "Атомпроектінжиніринг", яке входить у структуру "Енергоатому", та приватною компанією в обхід відкритих торгів було укладено договір на завершення будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Додатковими угодами ціну договору підозрювані збільшили втричі – з 421 млн грн до 1,497 млрд грн, зокрема додавши до його умов постачання обладнання системи радіаційного контролю.

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"Це обладнання компанія-підрядник закупила за ринковою вартістю, а потім у 2021 році реалізувала ДП "НАЕК "Енергоатом" набагато дорожче. У результаті цих дій ДП НАЕК "Енергоатом" переплатило майже 100 млн грн", - пояснили в САП.

Серед підозрюваних учасників схеми в САП називають:

генеральний директор відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом";

начальник кошторисно-договірного відділу відокремленого підрозділу ДП НАЕК "Енергоатом";

керівник приватної компанії, його заступник та працівник юридичного відділу компанії.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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Їх дії кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах).

Нагадуємо:

На початку 2022 року журналісти програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода) оприлюднили розслідування "Сховище мільярдів", в якому фігурували ці ж факти.

Журналісти, зокрема, з'ясували, що новому приватному підряднику, якого без тендеру залучили для добудови Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобилі, було перераховано щонайменше 1 мільярд 145 мільйонів гривень. Хоча публічно чиновники в той період заявляли, що об’єкт готовий "майже на 100%" і залишається лише "висіяти траву".

Дані про те, на що саме пішли ці гроші, ніде не публікувалися, оскільки контракт із новим підрядником ТОВ "БК КБР" засекретили.

Це підтвердила також перевірка державних аудиторів.

"Ще за два дні до підписання договору запит на авансування для цієї фірми затвердив нинішній міністр енергетики Герман Галущенко, який тоді був віцепрезидентом "Енергоатому". Він не зміг пригадати обставин підписання контракту з ТОВ "БК КБР", а очільник "Енергоатому" Петро Котін відмовився спілкуватися з журналістами з цього приводу", - йшлося, зокрема, в розслідуванні.

Як відомо, спорудження ЦСВЯП розпочалося в листопаді 2017 року. У грудні 2020 року зведення першого пускового комплексу ЦСВЯП було завершено, але запустити його в роботу було неможливо до будівництва залізничної колії Вільча – Янів, яка з’єднала ЦСВЯП із залізничною мережею.

Експлуатація першого пускового комплексу ЦСВЯП розпочалася у 2021 році.