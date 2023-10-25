ВВП України в вересні зріс на 9,1%: що стимулювало відновлення

Українська економіка у вересні відновилась на 9,1%, порівняно з вереснем минулого року.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Крім цього, зростання ВВП за січень-вересень цього року оцінюється у 5,3%, порівняно з аналогічним перідом торік.

"У вересні більшість ключових видів економічної діяльності демонстрували позитивні результати. Окрім низької статистичної бази порівняння, це пояснюється ще й високою здатністю бізнесу пристосовуватись до нових викликів, а також допомогою з боку держави та міжнародних партнерів", - зазначила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Зокрема, відбувається відновлення економічної активності підприємств в багатьох секторах переробної промисловості. Та загалом поступово відновлюється виробнича сфера, яка понесла суттєві збитки та руйнування під час війни.

Також значний позитивний внесок у ВВП у вересні мала сфера послуг.

"По-перше, йдеться про комерційну сферу послуг, яка на сьогодні є більш цифровізованою та маневреною у своїй діяльності, тому швидко адаптується до нових умов та потреб на ринках.

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По-друге, до сфери послуг також відноситься сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни", - пояснила Свириденко.

Крім цього завдяки збільшенню сировинної бази з боку сільгоспвиробництва та налагодження нових шляхів поставок продукції у вересні наростили виробництво підприємства харчової промисловості.

Позитивна динаміка спостерігалась також в сферах машинобудування та виробництва будівельних матеріалів. У Мінекономіки вказують, що цьому посприяли проєкти відновлення та програма пільгового іпотечного кредитування "єОселя".

Приріст в добувній промисловості у відомстві пояснюють накопиченням запасів вугілля і газу на зиму.

мінекономіки

"Водночас, ремонтна кампанія об’єктів генерації та мереж, перманентні пошкодження мереж через бойові дії в окремих регіонах та надзвичайно теплі погодні умови стримували виробництво і споживання електроенергії (порівняно з вереснем 2022 р.)

Найбільшим стримуючими факторами для росту економіки у вересні залишалися: безпекова ситуація, руйнування виробничих потужностей окремих підприємств (переважно на сході країни) та логістичні обмеження для експортерів", - резюмували в Мінекономіки.

Економічна правда