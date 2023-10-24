Україна вже експортувала новим коридором майже 1,5 мільйона тонн продукції – Кубраков
Новим альтернативним коридором, над яким Україна почала працювати після виходу РФ із зернової угоди, вже експортували майже 1,5 мільйона тонн продукції.
Про це на 6-му німецько-українському економічному форумі заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише "Укрінформ".
"Умова номер один для відновлення економіки - можливість експортувати через глибоководні порти Чорного моря. З моменту, коли Росія вийшла із зернової угоди, ми почали працювати новим альтернативним коридором. У нас вже є перші результати - майже 1,5 млн метричних тонн було експортовано", - розповів міністр.
Кубраков додав, що із серпня 2022 року по липень 2023-го до країн Африки, Азії та Європи доправли 32,9 млн тонн сільськогосподарської продукції. За його словами, для виконання більшого об’єму необхідно зосередитись на експортній логістиці.
"Дунай виконує дуже важливу функцію. Коли не працювали порти Великої Одеси, він взяв на себе майже 50% усіх обсягів експорту та імпорту. Це наш великий альтернативний маршрут.
Близько 85% Дніпровських шлюзів у критичному стані, а отже потреба у капіталовкладеннях на модернізацію становить 165 млн доларів", - резюмував він.
Нагадаємо:
З моменту виходу із "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.
Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін, що стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.
Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".
Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.
Економічна правда