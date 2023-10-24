Україна вже експортувала новим коридором майже 1,5 мільйона тонн продукції – Кубраков

Олександр Кубраков фото: ЕП

Новим альтернативним коридором, над яким Україна почала працювати після виходу РФ із зернової угоди, вже експортували майже 1,5 мільйона тонн продукції.

Про це на 6-му німецько-українському економічному форумі заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, пише "Укрінформ".

"Умова номер один для відновлення економіки - можливість експортувати через глибоководні порти Чорного моря. З моменту, коли Росія вийшла із зернової угоди, ми почали працювати новим альтернативним коридором. У нас вже є перші результати - майже 1,5 млн метричних тонн було експортовано", - розповів міністр.

Кубраков додав, що із серпня 2022 року по липень 2023-го до країн Африки, Азії та Європи доправли 32,9 млн тонн сільськогосподарської продукції. За його словами, для виконання більшого об’єму необхідно зосередитись на експортній логістиці.

Реклама:

"Дунай виконує дуже важливу функцію. Коли не працювали порти Великої Одеси, він взяв на себе майже 50% усіх обсягів експорту та імпорту. Це наш великий альтернативний маршрут.

Близько 85% Дніпровських шлюзів у критичному стані, а отже потреба у капіталовкладеннях на модернізацію становить 165 млн доларів", - резюмував він.

Нагадаємо:

Реклама:

З моменту виходу із "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.

Україні вдалося відновити роботу портів Великої Одеси без участі третіх сторін, що стало можливим завдяки військовим передумовам, зокрема – атаці по десантному кораблю РФ у серпні.

Україна відкрила реєстрацію для торговельних суден та їхніх власників для проходження тимчасовими маршрутами з/до портів Одеси після того, як Росія в односторонньому порядку вийшла з чорноморської "зернової ініціативи".

Перше судно, яке скористалося українським чорноморським коридором після виходу РФ з "зернової ініціативи", прибуло до Стамбулу у Туреччині 18 серпня.

Економічна правда