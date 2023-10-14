Експортний потенціал українських портів зменшився на 40% – Кубраков

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З моменту виходу з "зернової угоди" РФ здійснила 17 масованих атак, що призвело до зниження на 40% експортного потенціалу портів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час візиту прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте до Одеси.

"17 масованих атак з моменту виходу РФ з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тис тонн знищеного зерна – це спроба РФ поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів", – зазначив Кубраков.

За його словами, РФ створює загрози для судноплавства в Чорному морі, але українські військові знають як дати відчутну відсіч окупантам. Відповідно, українська сторона змогла створити можливість для роботи тимчасового коридору для цивільних суден.

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"На сьогодні вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу", – наголосив міністр.

Кубраков додав, що "зернова угода" дала можливість світу отримати майже 33 млн тонн продовольства. 60% – отримали країни Африки та Азії. Хоча потреба світу набагато більша. Україна могла забезпечити щонайменше 57 млн тонн, як би росіяни не стримували зерновий коридор.

Нагадаємо:

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Тимчасовим гуманітарним коридором у Чорному морі з Одеських портів вже вийшли сім суден.





