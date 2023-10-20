Новини 20 жовтня: Україна перейшла на європейські правила імпорту електроенергії, третина гумдопомоги "зникла"

Про РФ. Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі підрозділів фінансової розвідки. Група об'єднує розвідувальні підрозділи з усього світу для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов'язаних з ними злочинів.

Про гумдопомогу. З початку 2023 року з 9 тисяч перевірених фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу військових, у більш ніж 3 тисячах випадків не підтверджено її надходження до військових частин.

Про Укренерго. НЕК "Укренерго" та румунський оператор Transelectrica підписали угоду, за якою Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії.

Про опалювальний сезон. Дефіциту в енергосистемі України після початку опалювального сезону немає.

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Про облгази. АТ "Волиньгаз", яке працювало під брендом "Твій Газзбут" та входило до групи "облгазів Фірташа", перейшло під контроль держави та увійшло в Групу "Нафтогаз".

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Пробачити все. Як Україна готується до нової реструктуризації боргу і якими можуть бути умови

Для чого Україні проводити ще одну реструктуризацію державного боргу та якою вона може бути?

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