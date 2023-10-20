"Нафтогаз" взяв під контроль ще один облгаз Фірташа: тарифи "поки незмінні"

АТ "Волиньгаз", яке працювало під брендом "Твій Газзбут" та входило до групи "облгазів Фірташа", перейшло під контроль держави та увійшло в Групу "Нафтогаз".

Про це повідомляється на сайті "Нафтогазу".

Це 17-те обласне газорозподільне підприємство, що раніше належало Дмитру Фірташу, яке перейшло під контроль держави з початку року.

"Зміни були зумовлені необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосуються надійного захисту критичних об’єктів, а також швидкого відновлення інфраструктури в разі ворожих атак", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що тарифи на послуги розподілу та особові рахунки для мешканців області "поки що залишаються незмінними".

"Про зміну реквізитів ми будемо інформувати додатково", - зазначили в "Нафтогазі.

Волиньгаз забезпечує розподіл газу до бюджетних організацій та понад 250 тисяч осель області.

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Нагадуємо:

У серпні 2023 року Служба безпеки України разом з Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомляли про викриття керівників трьох облгазів, підконтрольних компанії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, у корупційній діяльності. Зокрема, йшлося про "Волиньгаз".

Зазначалося, що голові правління "Волиньгазу" оголошено підозру за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше до НАК "Нафтогаз України" увійшли АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз" АТ "Хмельницькгаз" та АТ "Черкасигаз".