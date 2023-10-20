В уряді оголосили початок опалювального сезону: чи є дефіцит в енергосистемі
Дефіциту в енергосистемі України після початку опалювального сезону немає.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 20 жовтня.
"Опалювальний сезон розпочався. До тепла поступово підключають все більше міст. Насамперед, місцева влада має включити опалення в школах, лікарнях, дитячих садочках та інших об’єктах соціальної інфраструктури", - зазначив він.
Шмигаль підуреслив, що в енергетичній системі зараз дефіциту немає, а відключення чи графіки зараз не застосовуються.
"Але розуміємо, що ворог може накопичувати ракети для масованих ударів, а тому продовжуємо підготовку", – сказав глава уряду.
Також взимку по всій країні працюватимуть тисячі "пунктів незламності", а тарифи до кінця опалювального сезону залишаться без змін.
"Субсидії на опалювальний сезон продовжуємо автоматично. Всім, хто у вересні отримував субсидію, не потрібно звертатися з новою заявою на опалювальний сезон. Пенсійний фонд все перерахує. Підтримаємо кожну родину, яка зараз потребує допомоги для сплати за житлово-комунальні послуги", – резюмував Шмигаль.
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