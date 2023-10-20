"Укренерго" запровадило європейські правила імпорту: допоможуть пройти зиму

НЕК "Укренерго" та румунський оператор Transelectrica підписали угоду, за якою Україна переходить на єдині європейські правила доступу до міждержавних ліній для експортерів та імпортерів електроенергії.

Про це повідомив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Він пояснив, що це важливо, оскільки напередодні складної зими українські механізми розподілу доступу до міждержавних ліній вже не стануть перепоною для імпорту з Румунії, бо будуть синхронізовані з правилами в ЄС.

Перший аукціон з продажу доступу до міждержавного перетину між Україною та Румунією у новому форматі відбудеться 2 листопада. Аукціон буде спільним для українських та румунських компаній і проходитиме на платформі "Укренерго". День поставки – 3 листопада.

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Крім цього, "Укренерго" зробило фінальний крок, якій вимагався від України для запуску аукціонів за європейськими правилами з Угорщиною, Словаччиною та Польщею.

З операторами енергосистем цих країн компанія підписала угоду про приєднання до загальноєвропейської аукціонної платформи JAO.

"Останній крок - на боці європейських колег. Регулятори країн-сусідів готують необхідні погодження. Після цього ми розпочнемо спільні аукціони за всіма європейськими напрямками", - додав Кудрицький.

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Голова НЕК наголосив, що безперешкодний імпорт електрики з Європи є критично важливим для проходження зими.

"Технічно ми, як оператор системи, уже створили можливість імпортувати в Україну до 1200 МВт потужності, підписані угоди дозволяють збільшувати кількість можливих джерел поставки. Проте сьогодні на заваді імпорту існують регуляторні перешкоди, які роблять імпортні операції збитковими. Важливо, щоб до початку холодів ці перешкоди були усунуті", - резюмував він.

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