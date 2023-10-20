Спільнота фінансових розвідок світу призупинила членство Росії

bloomberg

Росію відсторонили від участі в Егмонтській групі підрозділів фінансової розвідки. Група об'єднує розвідувальні підрозділи з усього світу для співпраці та обміну інформацією про відмивання грошей, фінансування тероризму та інших пов'язаних з ними злочинів.

Про це пише Bloomberg.

"Група об'єднує понад 160 розвідувальних підрозділів з усього світу.

Призупинення, узгоджене в середу, означає, що доступ Росії до цієї інформації буде обмежений", - пише агентство з посиланням на джерела.

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Егмонтська група також допомагає впроваджувати політику боротьби з відмиванням грошей, розроблену Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), яка базується в Парижі і встановлює глобальні стандарти боротьби з "брудними" грошима, а також Радою Безпеки ООН і міністрами фінансів країн "Великої двадцятки".

Росію виключили з FATF після її вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Як раніше повідомляло агентство, Кремль активно лобіював збереження свого членства в Егмонтській групі та блокування зусиль щодо застосування подальших санкцій проти Росії в рамках FATF.

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Ці зусилля включали спроби заручитися підтримкою Китаю, попередження таких друзів, як Індія, про наслідки фінансової ізоляції для двосторонніх торговельних зв'язків і спроби приєднатися до регіонального органу по боротьбі з відмиванням брудних грошей в Африці.

Згодом Егмонтська група офіційно підтвердила відсторонення РФ.

"Як незалежна, аполітична організація, Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки підкреслює важливість міжнародного співробітництва та розвитку синергії з міжнародними партнерами для боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму.

Егмонтська група залишається глибоко стурбованою руйнівними наслідками нинішньої російської військової агресії проти України", - йдеться у заяві.

"Довіра серйозно підірвана через позицію Росфінмоніторингущодо дій і політики свого уряду, а також обрані ним способи комунікації. Задля збереження репутації Егмонтської групи у світовому просторі, група вирішила призупинити членство Росфінмоніторингу на час, необхідний для захисту інтересів Егмонтської групи та забезпечення досягнення її цілей", - додали в установі.

Економічна правда