Новини 10 жовтня: Кабмін звітує про готовність до опалювального сезону, імпорт сировини для боєприпасів спростили

Про опалювальний сезон. На початок жовтня в Україні до опалювального сезону готові понад 99% обʼєктів ЖКГ.

Про імпорт сировини для боєприпасів. Кабінет міністрів затвердив постанову про спрощення імпорту сировини для виробництва боєприпасів та бойових частин БПЛА.

Про протезні заводи. Приватизація протезних підприємств в Україні піде їм на користь, оскільки допоможе зберегти кваліфікований персонал та наростити виробничі потужності.

Про Пишного. Глава Національного банку України Андрій Пишний категорично спростовує повідомлення, яке поширюють окремі українські ЗМІ, про начебто написану ним заяву на відставку.

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Про "Київстар". Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду стосовно стягнення активів підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана в дохід України, зокрема, частини мобільного оператора "Київстар".

Ексклюзив ЕП

Світ у кишені корпорацій. Як техногіганти стали впливовішими за держави

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Як технологічні корпорації нарощують могутність і чи не призведе це до ситуації, коли уряди стануть залежними від них?