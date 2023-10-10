Мін’юст готує позов про стягнення активів Фрідмана, зокрема, частки "Київстару" - ЗМІ

Міністерство юстиції готує позов до Вищого антикорупційного суду стосовно стягнення активів підсанкційного російського олігарха Михайла Фрідмана в дохід України, зокрема, частини мобільного оператора "Київстар".

Про це Forbes розповів високопосадовець в Мінʼюсті на правах анонімності.

Чиновник зазначив, що Стягнення активу в дохід держави опрацьовується, при цьому аналізується частка в підприємстві, яка підлягатиме стягненню.

При цьому у відомості зазначають, що це не повʼязано з арештом судом за матеріалами СБУ корпоративних прав "Київстар", про що повідомлялось минулого тижня.

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"Міністерство юстиції готує позов безвідносно до арештів. Якщо встановлені підстави та повʼязаність підсанкційних з активом", – зазначає високопосадовець.

Якщо ВАКС задовольнить позов Мінʼюсту, то цих активів будуть передані до Фонду державного майна та виставлені на конкурс щодо пошуку управителя.

У "Київстар" заперечують, що Фрідман є кінцевим бенефіціарним власником компанії.

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"Жодним чином не впливає на діяльність компанії та не отримує ніякої фінансової чи іншої вигоди", – зазначили в компанії.

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Нагадуємо:

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Фрідману, Авену та Косогову, які входять до оточення президента РФ Владіміра Путіна та фінансують російську агресію.

За даними джерел ЕП, серед арештованих активів - 100% ПрАТ "Київстар", які контролюються цими олігархами через нідерландську компанію VEON Ltd.. А також належні вже самому "Київстару" частки в інших компаніях, зокрема ТОВ "Хелсі Україна".