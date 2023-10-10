ФДМУ хоче продати протезні заводи, бо важко конкурувати

Приватизація протезних підприємств в Україні піде їм на користь, оскільки допоможе зберегти кваліфікований персонал та наростити виробничі потужності.

Про це заявили у Фонді держмайна, який виставив на продаж Хмельницьке державне експериментальне протезно-ортопедичне підприємство.

"Наразі Фонд оголосив аукціон з приватизації лише одного такого активу. Це перша спроба ФДМУ знайти приватного інвестора для державного підприємства з виготовлення такої соціально-важливої продукції", - прокоментували в ФДМУ.

Необхідність продажу протезних підприємств у Фонді держмайна пояснюють начебто неможливістю організувати на державних підприємствах конкурентне виробництво.

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"Державним підприємствам все складніше працювати й конкурувати з приватними виробниками, які технологічно прогресивніші", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Фонді визнають, що державні підприємства мають хорошу початкову базу та кваліфіковані кадри, які потребують лише інвестицій.

"При наявності вже готової початкової матеріальної, інфраструктурної бази та залученні додаткових інвестицій через приватизацію вони отримають потужний поштовх для свого розвитку", — зазначає Сергій Симонов, заступник Голови ФДМУ.

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"За таких ринкових умов приватизація безумовно дозволить їм зберегти виробництво, кваліфікований персонал, а також освоїти нові технології й наростити виробничі потужності", - кажуть в Фонді держмайна.

Як зазначають в ФДМУ, ініціатива щодо приватизації протезних підприємств виходить від Мінсоцполітики

В грудні 2022 року Міністерство соцполітики передало до сфери управління ФДМУ 17 протезно-ортопедичних підприємств.

Перед ухваленням рішення щодо приватизації частини з них Фонд протягом декількох місяців проводив консультації з різними державними інституціями та громадськими організаціями, які опікуються питанням протезування військових та цивільних, щоб почути їхню позицію з приводу збереження балансу між комерційним та державним ринком.

"На думку більшості з них, держава повинна залишити за собою функції сертифікації та контролю за ринком виготовлення протезів. Частину підприємств можна приватизувати — ті, що потребують значних інвестицій в розвиток, за умови збереження профілю" - кажуть в Фонді держмайна.

Нагадуємо:

Під час війни в Україні значно зросла кількість людей, які потребують протезування кінцівок.

При цьому, протезування громадянам, які постраждали внаслідок війни, здійснюється безоплатно, тобто коштом держави. Безплатні протези в Україні можуть отримати не лише військові, а й цивільні громадяни, які постраждали внаслідок воєнних дій. Для військових гранична вартість протеза, яку покриває держава, втричі вища. Максимальна компенсація вартості – 2 млн грн. Ця сума дозволяє гарантувати високу функціональність протеза. Для порівняння, заявлена вартість виставленого на приватизацію Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємства становить 49,460 млн грн.

Наразі в Україні працює близько 50 протезно-ортопедичних підприємств, які внесені до Реєстру Держлікслужби як виробники медичних виробів, що відповідають умовам технічних регламентів.

Варто згадати, що у березні 2023 року генеральний директор Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Віталій Музиченко спростовував начебто неналежну якість протезів, вироблених в Україні. За його словами, вони виробляються зі складових світових виробників.

За даними видання The Wall Street Journal, за більше ніж 1,5 року повномасштабної війни близько 50 тисяч українців стали інвалідами, втративши руки чи ноги.