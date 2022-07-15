Справа Приватбанку: ВАКС залишив у силі заочний арешт Дубілета

уніан

Вищий антикорупційний суд в апеляції залишив в силі заочний арешт ексочільнику Приватбанку Олександру Дубілету.

Про це повідомила пресслужба ВАКСу.

"Апеляційна палата залишила без змін запобіжний захід колишньому голові правління ПАТ "КБ "Приватбанк", – повідомили у суді. Сторона Дубілета в апеляції оскаржувала ухвалу ВАКСу від 22 грудня 2021 року про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідне засідання відбулося у пʼятницю, 15 липня. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Читайте також: Суди повертаються до розгляду "справ Приватбанку", що були призупинені

Нагадуємо:

22 грудня 2021 року Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою (заочно) колишньому голові правління Приватбанку Олександру Дубілету.

ВІДЕО ДНЯ

Дубілета підозрюють у розтраті коштів Приватбанку незадовго до його націоналізації. Йдеться про два епізоди: розтрати 137 млн грн та 8 млрд грн.

За першим, слідство встановило, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, банк на підставі неправдивих документів виплатив власним коштом понад 136,89 млн гривень на користь пов’язаної компанії "Інгосстрах".

Крім того, напередодні націоналізації топпосадовці прийняли рішення про незаконне списання боргів іноземних компаній Louis Dreyfus Company Suisse S.A. та Quadra Commodities S.A. перед банком, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD. Збитки за цим епізодом перевищують 8,2 млрд грн

За першим епізодом Дубілету повідомили про підозру у лютому, а згодом, у березні – за другим. Крім нього, підозри отримали й інші колишні топпосадовці Приватбанку.

За даними захисту, Дубілет перебуває в Ізраїлі. Він переконує, що не переховується від слідства, а натомість прибуття в Україну на сьогодні ставить під загрозу його життя.