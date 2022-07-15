"Справа Приватбанку": Дубілету-старшому і ще двом топпосадовцям вручили нові підозри

Правоохоронці встановили нові факти розкрадання коштів Приватбанку перед його націоналізацією на суму 85 млн грн і повідомили про три нові підозри, зокрема – ексочільнику банку Олександру Дубілету.

Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро.

Так, про підозру повідомлено ексголову "ПриватБанку", його першого заступника та керівника департаменту.

За версією слідства, у грудні 2016 року за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним на підставі неправдивих документів, підозрювані виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з "ПриватБанком" компаній.

Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії. 85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої. Щодо епізоду розтрати 136,8 млн грн детективи вже повідомляли фігурантів про підозру в лютому 2021 року.

"За час розслідування НАБУ і САП встановили нові факти і виявили додаткову розтрату у понад 85 млн грн. Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн", – кажуть в НАБУ.

Хоча правоохоронці традиційно не називають імена підозрюваних, відомо, що фігурантом епізоду про розтрату 136,8 млн грн є тодішній голова правління банку Олександр Дубілет та його перший заступник Володимир Яценко.

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Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд в апеляції залишив в силі заочний арешт ексочільнику Приватбанку Олександру Дубілету. Його підозрюють у розтраті коштів Приватбанку незадовго до його націоналізації. Йдеться про два епізоди: розтрати 137 млн грн та 8 млрд грн.

За першим, слідство встановило, що у грудні 2016 року, за день до визнання "ПриватБанку" неплатоспроможним, банк на підставі неправдивих документів виплатив власним коштом понад 136,89 млн гривень на користь пов’язаної компанії "Інгосстрах".

Крім того, напередодні націоналізації топпосадовці прийняли рішення про незаконне списання боргів іноземних компаній Louis Dreyfus Company Suisse S.A. та Quadra Commodities S.A. перед банком, замість цих товариств боржником визначили пов’язану з "Приватбанком" фірму Claresholm Marketing LTD. Збитки за цим епізодом перевищують 8,2 млрд грн

За першим епізодом Дубілету повідомили про підозру у лютому 2021 року, а згодом, у березні – за другим. Крім нього, підозри отримали й інші колишні топпосадовці Приватбанку.